Alar Karis: energiakaubandus peab Euroopa Liidu ja Venemaa vahel lõppema

Baltimaad ja Poola olid president Karise sõnul ühed esimestest Euroopa Liidu riikidest, kes lõpetasid täielikult Venemaa energiaimpordi, kuid rõhutas, et energiajulgeoleku tagamiseks on vaja teha rohkem.

«On kahetsusväärne, et Venemaa LNG import Euroopa Liitu on sel aastal suurenenud. See ei tohiks olla nii pärast enam kui tuhat päeva kestvat Venemaa täiemahulist sõda Ukrainas,» ütles Karis.