REPORTAAŽ Jõulukampsunid ja maised ihad koerte jõulupeol

Sa lähed korgijoogist lugu tegema! – karjatab tuttav ehmunult. «Ei, korgi joogast,» vastan ülima artikuleeritusega, nii et hambad plaksuvad. Küsija näkku see muidugi mingit selgust ei too, mõlemad tunduvad kahtlased ettevõtmised. Korgide jõulufestival kuskil Kopli taga asuvas industriaalhoones tundub piisavalt huvitav mõte, et seda vaatama minna. Pealegi lubatakse seal lisaks joogale veel moesõud ja paraadi ning trikke.