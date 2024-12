Uuring: eestimaalased peavad inimõiguste olukorda heaks

Languse ühe põhjuse võib ilmselt taandada üha suurenevale ebakindlusele selles osas, kas põhiseadus suudab riigi kodanikke kaitsta. Levib tunnetus, et enda kodanikest on rohkem õigusi saanud sellised halli passi omanikud ja muu riigi kodakondsed, kes ei austa Eesti väärtusi ja õiguskorda, kuid kellel on hea tahte alusel antud alalise elamisloa tõttu siiski otsustusõigus.

Vastanutest 77 protsenti leiab, et Eestis järgitakse inimõigusi. Mehed on selles pisut veendunumad kui naised. Enim on seda meelt aga nooremad vastajad, näiteks 20–29-aastastest arvab nii 93 protsenti. Etnilistest eestlastest leiab 84 protsenti, et inimõigusi järgitakse, vene rahvuse hulgas on näitaja 64, ning 36 protsenti määratlemata kodakondsusega vastanuist leiab, et see nii ei ole.