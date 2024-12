Karis: Notre-Dame'i taastamine on tunnistus ühtsuse jõust

«Viie aasta eest jälgis kogu maailm vapustuses ja tardumuses ühe läänekultuuri maamärgi, Notre-Dame’i katedraali põlengut. See rabas ja jahmatas paljusid, meie silme all hävis üks inimkonna vaimseid ja käsitööoskuslikke tippe, paljude ja paljude inimeste ning põlvkondade ühistööna valminud meistriteos. Selles valus oldi koos,» kirjutas Karis sotsiaalmeedias.

"Nüüd, viis aastat hiljem oleme koos rõõmus, et see suurteos on taas paljude meistrite ühisel jõul taastatud. Just nüüd, enne jõule, tuletab Notre-Dame’i taastatud hiilgus meile meelde sihikindluse, ühtsuse ja usu jõudu. Koos on ületatavad mistahes raskused," märgib Karis enda postituses. «Õnnitleme suure ja ilusa pingutuse puhul president Macroni ja kogu Prantsusmaad, oleme Sirjega südamest tänulikud võimaluse eest osaleda Notre-Dame’i katedraali taasavamisel.»