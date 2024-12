Biden: Venemaa ei suutnud Assadi režiimi kaitsta kaotuste tõttu Ukrainas

«Venemaa toetus Assadile ebaõnnestus. Selle põhjuseks on asjaolu, et Ukraina, mida toetavad USA ja liitlased, püstitas sissetungivate Vene vägede ette müüri ja tekitas neile tohutut kahju,» rääkis riigipea.

«Just seetõttu ei suutnud Venemaa kaitsta oma peamist liitlast Lähis-Idas,» rõhutas Biden.

President tõi välja, et ka Iraan ja äärmusrühmitus Hizbollah ei saanud oma nõrgenenud positsioonide tõttu Assadi režiimi aidata.

«Iraan üritas kaks korda Iisraeli rünnata. USA on loonud riikide koalitsiooni, et Iisraeli otseselt kaitsta ja aidata neid rünnakuid tagasi lüüa. Kõik see muutis Iraanil ja äärmusrühmitusel Hizbollah Assadi režiimi toetamise võimatuks,» seletas Biden.

Presidendi sõnul on see esimene kord, kui Venemaa, Iraan ega Hizbollah pole suutnud kaitsta Süüria jõhkrat režiimi.

Biden nimetas pühapäeval Assadi kukutamist Süüria rahva jaoks ajaloolise võimaluse hetkeks.

«Režiimi kukkumine on õigluse põhimõtteline võidukäik,» ütles Biden.

«See on Süüria kauakannatanud rahva jaoks ajaloolise võimaluse hetk,» lisas president.

Biden hoiatas samas, et mõnedel Süüria liidri Assadi kukutanud mässulistel rühmitustel on sünge terrorismiminevik.

«Mõnedel mässulistel rühmitustel, kes Assadi maha võtsid, on terrorismi ja inimõiguste rikkumiste kohta sünge minevik,» ütles Biden Valges Majas tehtud pöördumises.

Biden lisas, et Ühendriigid on võtnud teadmiseks mässuliste hiljutised avaldused, mis viitasid sellele, et nad on pärast seda ennast muutnud.

«Kuid me ei hinda mitte ainult nende sõnu, vaid ka tegusid,» toonitas president.

Oma hoiatusega viitas president ilmselt muu hulgas mässuliste jõude juhtinud Hayat Tahrir al-Shamile, mis varem kuulus äärmusorganisatsiooni Islamiriik ja terrorivõrgustikku Al-Qaeda. Samuti on teada, et ka teised relvarühmitused on toime pannud tsiviilisikute vastu suunatud kuritegusid.