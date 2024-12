NYT: Putin sai Süürias ametiaja ühe suurima geopoliitilise tagasilöögi

Ajalehe andmetel on opositsioonijõudude pealetung Süürias muutnud Venemaa niiöelda tsaaride loojast taas tavaliseks vaatlejaks.

Analüütikud usuvad, et Moskva lüüasaamine Süürias sai võimalikuks tänu sellele, et Vene okupatsiooniväed on takerdunud Ukraina sõjas. Asjatundjate arvates jääb praegu põhiküsimuseks see, kas Moskva suudab uue valitsusega sõlmida lepingu, mis võimaldab säilitada mereväebaasi Tartuses ja Khmeimimi lennuväebaasi.

Moskva analüütik Anton Mardasov pole selles kindel, kuna Venemaa kasutas mõlemaid rajatisi õhurünnakuteks opositsioonijõudude vastu.

USA endine luureametnik Eugene Rumer nimetas mässuliste võitu osaks hinnast, mida Kreml Ukraina sõja eest maksab.

«Süüria on nende ainus tõeline tugipunkt Lähis-Idas ja Vahemerel. Mis kasu on Venemaast kellegi partnerina, kui see ei suuda päästa oma Lähis-Ida vanimat liitlast relvastatud jõugu käest? Lisaks operatsiooni ebaõnnestumisele on see ka diplomaatiline tagasilöök ja löök mainele,» seletas asjatundja.

Üks USA ametnik ütles ajakirjanikele, et Venemaa on paljud oma sõjalennukid Süüriast minema viinud, et kasutada neid sõjas Ukraina vastu.

Mardasovi sõnul on Süüriast saanud Vene vägede «kuurort» ja väärtusetute kindralite eksiilipaik. Lisaks lõpetasid Jevgeni Prigožini mässu järel oma tegevuse selles riigis ka Vene erasõjafirma Wagneri võitlejad.