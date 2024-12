Venemaa palus meedia andmetel seoses Süüria olukorraga Türgilt abi

"Tundub, et need väed viiakse Türgi relvajõudude kontrollitavale territooriumile ja seejärel saadetakse nad õhuteed pidi Venemaale. Venemaa palus sellist abi oma vägede ohutuks väljaviimiseks. Iraani toetatud jõud pole Süürias olnud tõhusad juba mõnda aega," sõnas allikas.

Analüütikud usuvad, et Moskva kaotab Süürias selle tõttu, et Vene armee on Ukrainas väljakurnatud. Sõda Ukraina vastu on sundinud venelasi osa lennukeid Süüriast ära viima ja Wagneri erasõjafirma palgasõdurid lahkusid riigist pärast Jevgeni Prigožini mässu.