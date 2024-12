Gripi kõrghooaja eel on vaktsineeritud ligi 150 000 inimest

Kõige rohkem vajavad gripi vastu kaitset riskirühmad – kuni seitsmeaastased väikelapsed, lapseootel naised, üle 60-aastased ning samuti alaealised, kellel on terviseseisundi tõttu suurem risk tüsistusteks ja raskeks põdemiseks. Gripi riskirühmadele on vaktsineerimine tasuta.

Möödunud viirushooajal haigestus Eestis gripiviirusesse ligikaudu 35 000 inimest. «Haigus on suureks ohuks just riskirühma kuuluvatele inimestele, eeskätt eakatele ja väikelastele. Väikelapsed võivad põdeda grippi raskelt, sest nende immuunsüsteem ei ole veel õppinud selle viirusega võitlema. Eakatel võib gripi põdemine kutsuda esile ka muude, eriti krooniliste südame-, hingamis- ja veresoonkonna haiguste ägenemist,» ütles terviseameti gripikeskuse peaspetsialist Julia Geller.

Vaktsineerimisjärgne kaitse kujuneb kahe kuni kolme nädala jooksul pärast kaitsesüsti. «Kui teha vaktsiin hooajal algul, on viiruse intensiivse leviku ajaks immuunsus olemas. Võrreldes möödunud aasta viirushooaga, pole käesolev hooaeg järsu haigestumise tõusu trendini veel jõudnud. Seega on just praegu õige aeg vaktsineerida, et kaitsta ennast ja oma lähedasi haiguse raskete tagajärgede eest, veel eriti enne oodatud pidustuste algust,» lisas Geller.