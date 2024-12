Korruptsioonivastase teo tunnustus jääb tänavu välja andmata

Ta lisas: «Näiteks võttis riigikogu sel aastal vastu teavitajate kaitse seaduse, mis võttis Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse direktiivi kohandamata kujul üle.»

Saat lausus, et praegune versioon tekitab vihjeandjate ja tööandjate jaoks rohkem segadust kui õigusselgust. «On viimane aeg muuta Eesti riigi suhtumist väärkäitumisest teavitajatesse. Tegu on väärtuslike tunnistajatega, kes on oma tegudega näidanud üles julgust avaliku huvi eest seista. Vihjeandjatele tuleb tagada seaduslik kaitse, mistõttu oleksime seadusandjalt oodanud terviklikku vaadet.»