Põllumajandus- ja toiduameti uus juht tuleb turvasektorist

Regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman toonitas pressiteates, et põllumajandus- ja toiduamet on väga oluline asutus, kellest sõltub toidujulgeolek ning loomade heaolu. «Ootan uuelt juhilt hästi toimivat organisatsiooni, kes hoiab oma kliente, väärtustab oma töötajaid ning on tihedas otsekontaktis regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ning meie teiste allasutustega,» märkis Hartman.