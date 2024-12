Tuled surnuks: Tallinna uus plaan keelab sõidutee ääres valgusreklaamid

Aastaid tänavapilti rikastanud reklaampinnad on linnavõimule nüüd pinnuks silmas.

Kui suurlinnade lahutamatuks osaks on säravad valgusreklaamid, sageli põhimõttel, et mida rohkem, seda uhkem, siis Tallinna linnavõimul on plaan võtta kardinaalselt vastupidine suund ja tänavad sõiduteeäärsetest reklaamtuledest tühjendada.