Riigikohus mõistis arvutiandmetesse sekkunud õigeks

Kohtuasjas süüdistati isikuid selles, et üks neist palus teisel muuta tema kätte sattunud varastatud rajakaameras andmeid selliselt, et seadet oleks võimalik edaspidi kasutada tal endal. Teine süüdistatav üritaski seda teha, kuid muudatused ei salvestunud.

Karistusseadustiku kohaselt on kuriteona karistatav arvutisüsteemis olevate andmete ebaseaduslik muutmine, kustutamine, rikkumine või sulustamine. Riigikohus märkis, et nii avara paragrahvi ülemäära lai sisustamine võib viia selliste juhtumite karistusnormiga hõlmamiseni, mille eest kriminaalkorras karistamist ei saa pidada proportsionaalseks või mida seadusandja ei olegi tegelikult soovinud karistatavaks kuulutada, näiteks võib olla karistatav isegi kirjavea parandamine võõras failis.

Riigikohus toonitas, et seadusandja peab kaaluma arvutiandmetesse sekkumise süüteokoosseisu sõnastamist viisil, et igaühe jaoks oleks selgelt ettenähtav, milline käitumine on keelatud ja karistatav. Arvutisüsteeme kasutatakse laialdaselt ja ka arvutiandmete kaitsel on inimeste igapäevaelus järjest suurem tähtsus. Seepärast on süüteona karistatava käitumise selge sõnastamine iseäranis möödapääsmatu.