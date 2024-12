Riigikohus mõistis rajakaamerasse häkkijad õigeks

Maakohus jättis selles asjas tõendite hulgast välja mitmed prokuratuuri esitatud tõendid, leides, et need olid saadud ebaseaduslike jälitustoimingute käigus hangitud info alusel. Riigikohus selgitas, et kuigi pole välistatud, et tõendi lubamatus võib kaasa tuua ka sellest saadud info abil kogutud teise tõendi lubamatuse, ei ole tegemist üldkehtiva reegliga.

Viru ringkonnaprokuratuuri prokurör Kalmer Kase rääkis, et prokuratuuri jaoks on oluline, et riigikohus ei jaganud otsuse tegemisel mitmeid kaitsja kassatsioonis sisalduvaid väiteid ja eitas oluliste menetluslike põhimõtete rikkumist kriminaalasja nii kohtueelses menetluses kui ka ringkonnakohtus.

«Nii märkis riigikohus, et antud menetluses ei rikutud õiguslikku ne bis in idem põhimõtet, mis keelustab sama teo eest inimese kahekordse karistamise. Samuti leidis riigikohus, et õiguskaitseasutused pole tõendeid kogudes rikkunud kriminaalmenetluse seadustikus kehtestatud norme,» ütles Kask.

Ta lisas: «Ühtlasi tuleb lugeda positiivseks, et riigikohus täpsustas aluseid, millal saab ja tuleb arvutiandmetesse sekkumine kvalifitseerida karistusseaduse paragrahvi 206 järgi.»

Kase sõnul leidis riigikohus siiski, et süüdistuse saanud rikkusid õigustatud isiku huvi andmete puutumatuse vastu pigem vähesel määral või üldse mitte.

«See aga välistab kriminaalkorras vastutusele võtmise neile etteheidetud kuriteokoosseisu järgi, sest puudus piisavalt karistamisväärne ebaõiguse põhjustamine,» tähendas Kask.