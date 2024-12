Tõnis Rihvk tunnistati süüdi, karistus 2 aastat 6 kuud vangistust tingimisi 4-aastase katseajaga.

Lennart Viikmaa tunnistati süüdi, karistuseks 1 aasta 6 kuud vangistust tingimisi 3-aastase katseajaga.

Grete Kundrats tunnistati süüdi, 1 aasta 3 kuud tingimisi vangistust katseajaga 2 aastat ja 6 kuud.

Holostovi Kinnisvarahalduse AS tunnistati juriidilise isikuna süüdi, karistuseks rahaline karistus 250 000 eurot 2 aasta pikkuse katseajaga.

Prokurör Kaido Tuulemäe ütles otsuse kuulutamise järel Postimehele, et on otsusega rahul, kuna tuli süüdimõistev otsus. Kas on põhjust midagi edasi kaevata, selgub prokuröri sõnul pärast motiveeritud kohtuotsusega tutvumist.

Motiveeritud otsuse avaldab kohus 7. veebruaril.

Ühtegi süüdistatavat kohtuotsuse kuulutamisel kohal ei olnud.

Majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Kaido Tuulemäe rääkis, et tegemist on olnud pika ja mahuka kohtumenetlusega, mistõttu on prokuratuuril hea meel, et tänase Pärnu maakohtu otsusega jõuti esimese vaheetapini õigusselguse loomisel.

«Kohus nõustus süüdistuses esitatud seisukohtadega ja andis otsuses mõista, et äritegevusest tulenevaid probleeme ei saa lahendada varadega skeemitades ja tahtlikult äriühingu varalist seisu kahjustades. Lisaks on oluline, et kohus mõistis süüdistatavatelt välja kriminaaltulu, mille tasumine on tagatud ligikaudu 800 000 euro ulatuses kohtueelse menetluse käigus arestitud varadega,» ütles Tuulemäe.