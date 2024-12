Tema sõnul on tähtis, et kuigi igal äriühingul on omanik, ei tähenda see, et äriühingu tegelikud kasusaajad võivad probleemide tekkides lihtsalt enda loodud juriidilise isiku ehk ettevõtte varasid liigutada nii, nagu see omanikule on soodsam. «Nii nägi prokuratuuri esitatud tõendeid tervikuna analüüsinud kohus, et tõstes SLK varasid teise ettevõtte varade bilanssi kahjustasid süüdistatavad teadlikult SLK majanduslikke huve,» ütles Tuulemäe.