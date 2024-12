Suursaadik Hanso alustas koos retkekaaslasega üle Atlandi sõudmist

Kuusk ütles novembri lõpus Vikerraadiole, et suvine testsõit Kihnu ja Ruhnu vahel möödus duol läbi suurte raskuste, kuid Atlandit ületades loodetakse soodsamatele tuultele. «Ma siiralt loodan, et seda Ruhnu ja Kihnu agooniat me seal ookeanil kogema ei pea. Seda põhjusel, et see paat, mis meie käsutuses on, on ikka super,» sõnas Kuusk ja lisas, et vastupidise teekonna ehk Kariibidelt Kanaaridele sõudmiseks ei ole maailmas keegi suuteline. «Ookeani ületus mängitakse ikka eeskätt selle peale, et vähemalt 80 protsenti tööst teeb ära taganttuul: passaattuul ja Golfi hoovus.»