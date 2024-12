Michal ütles veel, et Venemaaga saab läbi rääkida ainult jõupositsioonilt, et sundida Putinit oma eesmärkidest loobuma. «Meie esimene samm peab olema Ukraina positsioonide ja relvastuse tugevdamine rindel. Eesti algatatud miljoni mürsu initsiatiivi eesmärk on täidetud, kuid sellest kaugeltki ei piisa. Nii enda kui Ukraina kaitsmiseks peavad liitlased suurendama oma kaitsekulutusi vähemalt 2,5 protsendini SKTst ning see võetav kohustus peab olema juunis Haagis toimuva NATO tippkohtumise tulemuseks,» lisas Kristen Michal.