Zelenskõi vastas üleskutsele mobiliseerida 18-aastaseid noori

Washington on survestanud Kiievit kaaluma mobiliseerima sõjaväkke mehi alates 18. eluaastast, et vähendada sõdurite nappust rindel.

"Meie seisukoht selles küsimuses on nii selge kui võimalik: me ei langeta mobilisatsiooniiga," ütles tundmatuks jääda soovinud ametnik.

Mobilisatsioon on Ukrainas äärmiselt tundlik teema. Armee värbajad liiguvad mööda linnatänavaid ja on korraldanud reide Kiievi restoranidesse ja baaridesse kontrollimaks, kas mobilisatsioonieas mehed on end võimude ees arvele võtnud.