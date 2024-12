Zelenskõi rääkis veel vestlusest Trumpiga Pariisis

Zelenskõi hinnangul oli vestlus USA tulevase presidendiga produktiivne ja näha oli tema kindlat otsustavust sõda õiglaselt lõpetada.

Zelenskõi toonitas, et Ameerika, Euroopa ja kõik need, kes väärtustavad rahu ja julgeolekut, peavad olema ühtsed. Ka Ukraina peab saama tugeva positsiooni ja rahutagatised.

"Ütlesin president Trumpile, et Vladimir Putin kardab ainult teda ja võib-olla ka Hiinat. Ja see on tõsi. Ainult sihikindlus võib viia selle sõja õiglase lõpuni ja tagada püsiva rahu. Rahvusvahelise korra taastamiseks peame tegutsema kohe," rääkis riigipea.

Laupäeval ehk 7. detsembril toimus Elysée palees Ukraina, Prantsusmaa presidendi ja valitud Ameerika juhi kolmepoolne kohtumine. Nad rääkisid umbes 30 minutit.

Trump ütles pühapäeval, et Ukraina president Zelenskõi soovib kokkulepet sõja lõpetamiseks.

"Zelenskõi ja Ukraina sooviksid kokkulepet ja selle hulluse lõpetamist," ütles Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

Trump lisas, et Ukraina ja Venemaa vahel tuleks kehtestada viivitamatu relvarahu ning et vaenupooled peaksid alustama läbirääkimisi.

"Liiga palju elusid on nii tarbetult raisatud, liiga palju peresid hävitatud, ja kui see edasi kestab, võib see muutuda millekski hoopis suuremaks ja palju hullemaks," kirjutas Trump.

Zelenskõi teatas pühapäeval, et ütles Pariisis Donald Trumpile ja Emmanuel Macronile, et Kiiev vajab püsivat rahu, mida Venemaa ei suudaks mõne aastaga hävitada.

"Ütlesin, et me vajame õiglast ja püsivat rahu, säärast, mida venelased ei suudaks mõne aastaga hävitada nagu nad on minevikus korduvalt teinud," ütles Zelenskõi pärast kohtumist.

"Enne, kui rääkida tõelisest rahust Venemaaga, on vaja tõelisi rahutagatisi," ütles Zelenskõi.

"Me näeme, kuidas Venemaa püüab praegu allutada Gruusiat pärast mitut sõda selle riigi vastu. Moskva ei ole seniajani Moldovat vabaks lasknud," jätkas president.

Zelenskõi sõnul pagevad venelased praegu Süüriast, kuid see ei tähenda, et nad ei püüa seal uuesti surma külvata.