Axe kirjutas, et Ukraina sõjaväelased alustasid pühapäeval vasturünnakut ja võtsid tagasi hiljuti kaotatud positsioonid Velõka Novosilka küla lähedal Donetski oblasti lõunaosas. See oli üks mitmest kaitseväe vasturünnakust viimastel päevadel, kuid see rindelõik ei ole tegelikult kriitiline ei Ukraina ega Venemaa jaoks.

Analüütik rõhutas, et Kreml on keskendunud Donetski oblastis asuva Pokrovski kindluslinna hõivamisele.

Briti kaitseministeerium väidab, et Venemaa läheneb järk-järgult Pokrovskile ja nüüd on venelased sellest vaid umbes 6,5 kilomeetri kaugusel.

Analüütiku hinnangul ei sõltu edu sellest, kumb pool kontrollib Velõka Novosilkat ja ümbritsevaid külasid. Kõik võib sõltuda sellest, kas Vene väed likvideerivad Ukraina vägede valduses olevad kõrgendikke Kurahhove ümbruses, mis asub Velõka Novosilkast umbes 32 kilomeetrit idas. Venelaste jaoks on probleem selles, et seal asuvad Ukraina väed võivad ohustada varustusliine, mis toetavad põhja poolt Pokrovskile edasi tungivaid Vene okupatsioonivägesid.

Ameerika Sõjauuringute Instituut teatas, et Vene väed jätkavad mehhaniseeritud ja jalaväe rünnakute kasutamist, et liikuda aeglaselt, kuid järk-järgult Kurahhove ida- ja keskosasse ning edasi lõunasse Dalnesse.

Ukraina jaoks on halvim stsenaarium, et Vene väed murravad läbi lõunas Bogatõri ja põhjas Novotroitske vahelise rindejoone ning lõikavad ära Ukraina väed idas. Kaitsestrateegiate keskuse teatel on olemas reaalne ümberpiiramise oht.