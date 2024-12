«Võtan lapse omaks, aga mitte mõrva. Teeme nii.» Lapse tapmises süüdistatav plaanis kohtus tõde väänata

Lääne ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Eliisa Sommer selgitas, et kõnede salvestised on saadud süüdistatava õe Karini suhtes aprillist kuni juunini jälitustegevustega. Kuigi jälitustegevuse seaduslikkuse arutamine on praegu riigikohtu menetluses ning otsus peaks tulema jaanuarikuus, leiti siiski, et kohtus on nende esitamine praegu veel võimalik.