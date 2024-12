Tallinn otsib lahendusi müra vähendamiseks

Linnal on seaduse järgi kohustus vähendada üle normtaseme ulatuvat müra avalikus ruumis, mis võimaldab tagada tervisliku elukeskkonna ning soodustab ettevõtlust. Kuni 22. detsembrini oodatakse Tallinna keskkonnamüra vähendamise tegevuskava eelnõule linlaste ettepanekuid.

Üle normide vali mootorsõidukite tekitatud müra tekitab Eesti pealinnas teadlaste hinnangul aastas 140 insulti ja 130 inimest tabavad isheemilised südamehaigused. Aastas kulub Tallinnas üle 125 miljoni euro liiklusmürast tingitud haiguste raviks. Ligi 40% ehk u 160 000 Tallinna elanikku elab ebatervisliku määraga liiklusmüra väljas.

Liigne liiklusmüra pärsib ka ettevõtlust, takistades uute hoonete ehitust Tallinna kesklinnas. Avalik sektor ei saa väljastada ehitusluba tervist kahjustava müraga keskkonda uue hoone rajamiseks.

Nii kehtiv kui ka valmiv müra vähendamise tegevuskava toovad välja, et enim põhjustab müra intensiivistuv autostumine. Tallinna põhiprobleem on suur liiklussagedus magistraaltänavatel, mis on Tallinna mürakaardi andmetel kuni 75 detsibelli. Maailma Tervishoiuorganisatsiooni WHO soovituslik müranorm on 53 detsibelli. Võrdluseks: 60–65 dB on töötava tolmuimeja või fööni hääl.

«Tallinna üle normide ulatuv liiklusmüra pärsib ettevõtlust ning kahjustab oluliselt tervist,” lausus abilinnapea Pärtel-Peeter Pere. «Liiklusmüra tõttu on Kesklinnas keeldutud ehitusloa andmisest, väikelapsed ei saa õues koduakna all magada ning linlasi häirib ka tuppa kostuv mootorrataste ja autode kiirendamine. Õnneks me teame nii teadlaste uuringutest kui ka teiste Põhjala linnade praktikast, mis on lahendused ja me liigume nende poole ka Tallinnas,» lausus Pere.