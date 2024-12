Marutaudi vastu tuleb vaktsineerida ka valgetuhkrud

Regionaal- ja põllumajandusministeerium tähendas, et Eesti on marutaudi levikut seni edukalt ennetanud, kuid võitlus selle vastu on pidev.

«Valgetuhkruid peetakse lemmikloomana üha sagedamini. Seega on kohustus nad vaktsineerida üks täiendav meede, et Eesti kui marutaudivaba riigi staatus säiliks. Marutaudi ennetamiseks tuleb teha kõike, mis võimalik,» ütles regionaal- ja põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunik Ülle Pau.

Ta lisas: «Lähiaastatel on plaanis luua riiklik lemmikloomaregister ja ühtlasi muuta valgetuhkrute kiibistamine ja registreerimine kohustuslikuks.»

Pau tuletas meelde, et kasside ja koerte vaktsineerimine marutaudi vastu on juba varasemast kohustuslik ning see on Eesti loomade tervist silmas pidades ülioluline.

Marutaud on surmaga lõppev närvisüsteemi kahjustav viirushaigus, millesse nakatuvad nii loomad kui ka inimesed. Eesti naaberriigis Vene Föderatsioonis on marutaudi esinemise sagedus suur, seetõttu on Eestis marutaudi taaspuhkemise oht püsivalt väga suur.

Lisaks peavad veisepidajad koostama alates 2016. aastast bioturvalisuse kava.

«Paljud teevad seda juba praegu, kas vabatahtlikult või selleks, et täita nõudeid toetuste saamiseks. Sea- ja kodulinnupidajatel ning kalade ja koorikloomade pidamisel vesiviljelusettevõttes on see kohustus juba varasemast. Kliima soojenemise tõttu nihkub järjest kaugemale põhja poole taude levitavate putukate ehk siirutajate leviala. Selleks, et kaitsta meie veisekarju ohtlike taudide eest, on vaja hoida fookuses bioturvanõuete täitmine. Sel eesmärgil ongi hea tööriist bioturvalisuse kava, mille järgimine aitab loomapidamisettevõttes luua selge ja kontrollitava bioturvalisuse süsteemi,» lausus Pau. ​