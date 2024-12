VIDEO Politsei tegi üliohtliku möödasõidu teinud juhi isiku kindlaks

Politsei tuletab meelde, et möödasõit on ohtlik manööver ja enne seda peab juht hindama, kas möödasõit on ohutu, sõidurada, millele juht suundub, on piisavas ulatuses vaba. Takistuse või liiklusohu korral tuleb möödasõit katkestada. Liiklejana peab juht tegema kõik selleks, et tagatud oleks nii tema enda kui ka kaasliiklejate turvalisus.