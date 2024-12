Võrdõigusvolinik: Eestis kogevad inimesed rassilist diskrimineerimist nii tänaval kui ametiasutustes

Raporti kohaselt on 55 protsenti teise nahavärviga uuringus osalenud inimestest kogenud solvavaid või halvustavaid kommentaare ning 71 protsenti on puutunud kokku sobimatu vahtimise või solvavate žestidega, mis on seotud nende nahavärviga. «Kõige sagedamini on uuringus osalenud kogenud ahistamist või diskrimineerimist avalikus ruumis, aga ka kinnisvara üürimisel, tööle kandideerimisel või töökohas, samuti on seda esinenud ametivõimude poolt,» ütles soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Christian Veske.