Ministeerium survestab kultuuri- ja mäluasutusi

Viljandi muuseumi direktor Jaak Pihlak on aga sellisele ümberkorraldamisele vastu, sest sellega hägustatakse muuseumi kui mäluasutuse ja rahvusliku identiteedi hoidja rolli. Ta pole nõus oma elutööd ümber kujundama ja paneb seetõttu ameti maha. Kuigi nii külastajad kui ka ajaloolased hindavad kõrgelt muuseumi, mida Pihlak on juhtinud 33 aastat, ning sinna on kogutud 150 000 museaali, seal on pidevalt korraldatud kõrgetasemelisi näitusi ja loodud ka silmapaistev teadusliku uurimise võimekus, on kultuuriministeeriumil asutusega oma plaanid. Need näevad ette vormistada seni riigimuuseumina toiminud asutus sihtasutuseks, kuid ei Pihlak ega ka Viljandi linnavolikogu seda ei poolda.