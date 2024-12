MIS UUDIST? Peep Vain majandusest: jõulud pole veel käes, aga poe parklad on rahvast täis

Hiljuti raamatu «Ukselt uksele. Minu esimene Ameerika raamatumüügi suvi» välja andnud Vain tõdes, et raamat pidanuks ilmuma juba küll mitukümmend aastat tagasi, aga ta mäletab endiselt kõike seda, mis toona ümberringi toimus. Ta tunnistas, et koroonapandeemia järel võinuks ju arvata, et raamatumüüjate tööl on kriips peal, kuid pärast seda on ukselt uksele käimine veelgi populaarsemaks muutunud.

«Vanasti müüdi Ameerikas selliseid entsüklopeediad. Need, mida mina müüsin, olid kooliõpikute ja entsüklopeedia selline ristsugutis. Nüüd on see rohkem kooliõpiku poole kaldu. Võiks öelda, et see on isegi nagu mobiilne õpik,» ütles Vain. Ta tunnistas, et ühest küljest innustas teda Ameerikasse minema seiklusjanu, teisalt aga unistus käia sealses ülikoolis. «Ma olen mõelnud, et kui leiaks sellele raamatule ühe päris Ameerika kirjastaja, siis äkki sellise raamatu tuuri võiks läbi teha,» lisas ta.

Uued maksud

Saates tuli muuhulgas juttu ka majandusest ja järgmisel aastal ees ootavatest maksutõusudest. Vain pole kindel, et uued maksud võiksid majandust elavdada. Tema arvates võiks inimesi julgustada mõtlema hoopis suuremalt, et nad hakkaksid rohkem tegelema ka ettevõtlusega.

Vainu sõnul on räägitud juba ammu, et Eestis on majanduskriis. «Samas jõulud pole veel käes, aga mine poe parklasse, kus kõik kohad on täis. Inimesed reisivad ja teevad - ma ei tea, kas see on pidu katku ajal,» ütles ta. «Juttude põhjal on inimestel olnud juba jupp aega väga raske. Toiduainete hinnad tõusevad ja Eesti ongi varsti tõesti üks kallimaid riike Euroopas või maailmas,» lisas Vain.