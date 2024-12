ERR: Kaitseväe juhataja kavandab ajateenistuse reformi

Täna keskpäeval annab kindralmajor Andrus Merilo intervjuu Vikerraadio saatele «Uudis+». Kaitseväe juhataja selgitab, et kui muidu võtab kaitsevägi teenistusse umbes 3800 ajateenijat aastas, siis 2026. aastal võiks välja kutsuda ligi tuhat ajateenijat, ning pühendada selle nii-öelda vaheaasta tegevväelastest instruktorite väljaõpetamisele, et selle najal viia ajateenijateni Ukraina sõjast saadud kogemused.

Merilo räägib, et osa muutusi on tehtud ja kaitsevägi koostab praegu tegevusvariante, kuidas olukorda ajateenistuses parandada ja väljaõppe kvaliteeti tõsta, et reservüksused oleks oluliselt paremini valmis oma ülesannet täitma.

«Ehk selle sama asja ümberkorraldamiseks on vaja mitte ainult instruktorite, vaid kõigi tegevväelaste taseme tõstmist, et õppida tegutsemist kaasaegses lahingukeskkonnas ja võib-olla vaadata ka tulevikku, milline see lahinguväli meie jaoks olema peab. Et õppida, harjutada, tõsta sisuliselt oma taset, läbi mille me hakkame tõstma siis üldist väljaõppe kvaliteeti tulevikus,» ütles Merilo.