OTSEPILT Globaalse ettevõtlusmonitooringu Eesti tulemuste esitlus

Läbi viidud «Globaalne Ettevõtlusmonitooring 2023» on 110-leheküljeline süvaanalüüs, millele annavad teadlased kommentaari.

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo sõnul annab ettevõtlusmonitooring hea ülevaate inimeste hoiakutest ettevõtlusesse ning ka ekspertide hinnangutest Eesti ettevõtluskeskkonnale.

«Oleme Eestis ehitanud ettevõtlusele tugeva vundamendi, sest ka monitooringu tulemused näitavad, et Eesti ettevõtluskeskkond toetab innovatsiooni ja alustavate ettevõtjate kasvu,» ütles Keldo. Ta lisas: «Ettevõtlust toetavad organisatsioonid, nagu teaduspargid ja äriinkubaatorid, saavad kõrgeid hinnanguid, mis kinnitab, et Eesti on innovatiivsete ideede arendamiseks ja alustavate ettevõtete toetamiseks liikunud õiges suunas. Selline keskkond aitab meil konkureerida teiste riikidega ja meelitada ligi rahvusvahelist ettevõtlust.»

Uuringu autorite hinnangul on Eesti ettevõtluskeskkond 6. kohal 49-st osalenud riigist, lähiriikidest on meis pisut eespool neljanda koha saavutanud Leedu.

Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudi teadlased tõid välja, et lihtsam on alustada ettevõtlusega Põhja-Eestis ja Lõuna-Eestis, teadmiste piiratuse tõttu aga on olukord keerulisem Kirde-Eestis.

TalTechi ärikorralduse instituudi uuringujuht Sirje Ustav rääkis, et vaja on vähendada piirkondadevahelist ebavõrdsust.

Monitooringu järgi on suurenenud hirm läbikukkumise ees, mis on kasvanud alates 2017. aastast keskmiselt koguni 56 protsenti. Seda olukorras, kus enam kui 70 protsenti vastajatest usub, et edukatel ettevõtjatel on ühiskonnas kõrge staatus ja ettevõtlusega alustamise tingimusi peetakse meil suurepäraseks.

Monitooring toob positiivselt esile Leedu: just seal nähakse heaks karjäärivalikuks ettevõtlust, uuringu andmetel tõi selle kaasa immigratsioonilaine lähiriikidest Valgevenest ja Ukrainast.

Ettevõtlusega alustamise asjaajamise lihtsuses on aga endiselt liider Eesti. Eestis motiveerib ettevõtete loomist elatise teenimine, rikkuse omandamine, mõju avaldamine ning peretraditsioonide jätkamine. Sarnased on trendid ka ülejäänud Euroopas.