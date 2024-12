Tema sõnutsi on taristuomanik asunud riket kõrvaldama, aga esialgsel hinnangul võib liiklusseisak kesta kuni poolteist tundi. «Taristurikke täielik kõrvaldamine võib kesta kuni kaheksa tundi, mille jooksul toimub liiklus rikkepaigas vähendatud kiirusel. Vajadusel korraldab Elron jätkureisid bussidega,» lausus Mäe.

Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Monika Lilles rääkis, et liikus seisma ei jääks, lastakse ronge läbi käsitsi.

«See aga võib kindlasti rongide graafikuid mõjutada ning lõuna suuna reisijatel tuleb arvestada hilinemistega. Vabandame reisijate ees, keda see rike mõjutab,» ütles Lilles.

Eesti Raudtee tehnikud on kohapeal ja üritavad võimalikult kiiresti lahendada olukorda. «Esimeste hinnangute järgi võib see võtta aega õhtutundideni,» lausus Lilles.

Elron (AS Eesti Liinirongid) on riigile kuuluv operaatorfirma, mis korraldab Eesti Raudtee AS ja Edelaraudtee ASile kuuluval raudteel reisirongiliiklust.