Alar Karis rääkis, et see pole juhuslik – peagi algav eesti raamatu aasta juhib meid ajaloos tagasi 500 aastat, tähistades esimese eestikeelse trükise ilmumist.

Kunstnik Regina Lukk-Toompere ütles, et kaardi keskmes asuv rahvuslike mustritega puu sümboliseerib algust ja kasvu.

«Raamatute algust loodusest – puust, mis annab tooraine paberile. Kuid see puu on midagi enamat, selle harud ulatuvad igasse inimesse ja tervikuna rahvasse, olles justkui raamatud, mis avavad uusi maailmu ning loovad tarkust ja sidemeid meie kõigi vahel,» sõnas autor.

Ka tänapäevase tehnoloogia jälg on kaardil olemas. «Pilv, kuhu raamatud on jõudnud, kujutab teadmiste piiritut kättesaadavust digiajastul. Pilv ise on pehme ja puhas nagu värske lumi, selles toimub nii mõndagi ..., arutles kunstnik.