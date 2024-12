Erik Roose ERRi eelarvest: metsmesilane ei saa füüsikaseaduste järgi lennata, aga ta lendab. Meiega on umbes samamoodi

«Kevadel ähvardati algul kümne protsendiga, siis seitsmega ja lõpuks sai viis protsenti kärbet. Eks me selleks olime valmis, aga see jäi veidralt venima. Viimastel aastatel on üldse riigieelarve kahetsusväärselt veninud. Reaalselt saime septembri lõpus teada, et meil on kaks miljonit vähem, mis tähendas, et meil oli kuu aega teha kärpeid. Ei hakatud midagi arutama, vaid öeldi, et nüüd on nii. Ma ei tea, kas see on hea juhtimistava või mitte, ei hakka hindama, aga nii ta oli. Andsime peatoimetajatele tungiva palve, et igaüks teeb viie-kuue protsendi jagu ettepanekuid. Juhatus kogus neid ettepanekuid, midagi läks läbi, midagi muutsime, nii et tegelikult on enamik otsuseid sündinud toimetuse juhtide peades, kes võtsid meie soovil kriteeriumi, et võimalikult vähe kahjustaks auditooriumi huve,» selgitas Roose protsessi.