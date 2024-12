Üks Eesti rikkaim perekond sai kapo ja prokuratuuri üle kohtuvõidu

Olgu kohe öeldud, et kapo ja prokuratuur ei ole Tartus tegutsevaid Veebereid ega nende ettevõtteid kunagi milleski kriminaalses kahtlustanud ning pahandust tekitanud andmed said nad enda käsutusse hoopis teisi isikuid puudutava kriminaalmenetluse raames.

Postimehele teadaolevalt said kapo ja prokuratuur need andmed toimingupiirangu rikkumises süüdi mõistetud Tartu endise abilinnapea Valvo Semilarski (RE) kriminaalasja uurimisel ning tegemist on Veeberite isikuandmete ja nende firmade pangasaladusega. Andmed pärinevad küll juba aastatetagusest ajast, sest Semilarski kriminaalasja uurimine algas aastal 2017. MTA käsutusse sattunud andmed tõid aga 2021. aastal Veeberite ettevõttele aktsiaselts Giga üle poole miljoni euro suuruse maksunõude.