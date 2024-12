Noored tahavad Puškini kooli uue nime välja vahetada

Mõnikümmend noort tartlast leiab, et Puškini kool peaks hakkama kandma hoopis semiootik Juri Lotmani, mitte Jogentaga nime, ning on algatanud internetis rahvahääletuse, et linnavalitsuse otsus tühistada. Kuid selle vastu on nii kooli direktor kui ka Juri Lotmani poeg.