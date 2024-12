Zelenskõi: NATO kutse peaks laienema kogu Ukraina territooriumile

«See, mida nad väidavad, et Ukraina püüab NATO allianssi Venemaaga sõtta tõmmata ei vasta tõele. Sellepärast tahtsimegi kutset ja teame, et keset sõda meid vastu ei võeta. Kui me aga tõesti tahame sõda lõpetada, siis peavad nad Ukrainale kutse andma,» rääkis president.

«Kutse peab laienema kogu Ukraina territooriumile rahvusvaheliselt tunnustatud piirides. Siin pole millestki muust rääkida, sest see on meie põhiseadus ja rahvusvaheline õigus. Seetõttu tuleks kutse esitada rahvusvaheliselt tunnustatud piirides. Kuid alliansi tegevus võib tulevase laienemise korral piirduda Ukraina kontrolli all oleva osaga,» ütles Zelenskõi.

Praegu presidendi sõnul peale NATO piisavaid julgeolekugarantiisid ei ole.

Ukraina president meenutas, et riik on sõlminud juba ligi 20 kahepoolset julgeolekugarantiide lepingut. Need käsitlevad finants-, humanitaar-, tervishoiu-, energia- ja muud abi, taeva kaitsmist, samuti relvi ja sanktsioonipoliitikat. Kuid piirikaitset tagavate julgeolekugarantiide mudelite hulgas on NATO praegu see, mis on ainsana tõhus.

Samas rõhutas riigipea, et Ukraina mõistab, et NATO-ga liitumine on võimatu seni, kuni riigi territooriumil käib sõda ja sellese sõtta ei taheta kaasata teiste riikide vägesid.