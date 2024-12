ÜRO Peaassamblee nõudis tingimusteta Gaza relvarahu

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles esmaspäeval, et ei peata praegu Gaza sõda, kui käimas on uued jõupingutused relvarahu saavutamiseks.

«Kui me nüüd sõja lõpetame, siis naaseb äärmusrühmitus Hamas, taastub ja ründab meid uuesti. Ja see on see, mille juurde me tagasi minna ei taha,» toonitas peaminister pressikonverentsil Jeruusalemmas 14 kuud pärast sõja algust.