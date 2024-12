«Ei saa juriidiliselt tunnustada Venemaa poolt okupeeritud territooriume Ukrainas. Me ei saa seda teha Ukraina põhiseaduse, rahvusvahelise seaduse ega mingisugusel alusel. See lõhestaks Ukraina ja meie ühiskonna. Meie tugevaim relv kogu täiemahulise sissetungi ajal on olnud meie inimesed ja nende ühtsus. Seetõttu ei saa me mängida asjadega, mis võivad ühiskonda lõhestada,» seletas riigipea.

President märkis, et piisava jõu ja varustusega, mida Ukraina oma partneritelt on taotlenud, suudaks Ukraina armee rindel suuremat survet avaldada.

«Kui me seaduslikult tunnistaksime teatud ajutiselt okupeeritud alasid, siis annaksime neile sisuliselt andeks. See tähendaks, et maailm on maha rahunenud ja andnud neile võimaluse. Ja jällegi oleks see väga halb eeskuju sarnaste tulevikus tekkivate kriiside osas mujal maailmas,» hoiatas Zelenskõi.