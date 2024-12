«Muidugi soovime, et joogi mürgitamise juhtumeid ei esineks, kuid reaalsuses juhtub seda siiski. Joogi mürgitamine tähendab salaja uimastite või alkoholi lisamist kellegi joogi sisse, et tema käitumist mõjutada. Selleks, et riske maandada, on Tallinna linn otsustanud pilootprojektiga pakkuda tuge GHB kiirtestide kaudu,» ütles Tallinna ööelu nõunik Natalie Mets.