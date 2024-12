Politsei tõi Eestisse Tais tabatud kokaiini käitlemises kahtlustatava

«Sellised positiivse lahendusega lõppevad väljaandmismenetlused näitavad selgelt, et rahvusvaheline õigusalane koostöö toimib Eestis tõhusalt, pakkudes võimalusi õigusemõistmise tagamiseks ka geograafiliselt kaugemates riikides. See on oluline mitte ainult kuritegude uurimise, vaid ka õigusemõistmise usaldusväärsuse tagamise seisukohalt,» nentis justiitsministeeriumi rahvusvahelise justiitskoostöö talituse juhataja Astrid Laurendt-Hanioja.

Lääne prefektuuri kriminaalbüroo juhi Margus Raspeli sõnul annab näide kinnitust, et politsei eest välisriiki pageda ei tasu ja enda tegude eest on mõistlikum anda vastust oma koduriigis ning vahetult.

«Politsei teeb iga päev rahvusvahelist koostööd kolleegidega üle maailma. Meie tagaotsitavaid tabatakse ja oleme neid Eestisse kohtu ette toonud maailma eri otstest, nii Aasiast kui Lõuna-Ameerikast. Igal aastal tabame teistest riikidest tänu rahvusvahelisele koostööle ligi 50 tagaotsitavat.»

«Meie kogemus näitab, et varem või hiljem peab kurjategija oma tegude eest vastutust kandma ja välismaale põgenemine on vaid ajutine lohutus. Välismaale põgenemine võib tagaotsitava jaoks tähendada hoopis seda, et tuleb pikalt viibida kinnipidamisasutuses võõral maal. Riigiti väljaandmise praktika erineb ning sõltuvalt riigist võib see kesta mõnest kuust mitme aastani. Nii nagu praegusel juhul või näiteks paar aastat tagasi Panamas, kus tagaotsitav veetis enam kui aasta sealses vanglas ja soovis väga kiirendada enda Eestisse toomist,» ütles Raspel.

Lääne ringkonnaprokuratuuri prokuröri Merry Tiituse sõnul näitab viimase aja praktika, et rahvusvaheline koostöö nii Euroopas kui ka kaugemate riikidega on üha tihedam. «Riikide vahel reisimine on muutunud lihtsamaks ka kuritegudes kahtlustatavatele, mis omakorda raskendab nende tabamist või nendega seotud kuritegude uurimist. Selle kriminaalmenetluse käigus tehtud rahvusvaheline koostöö kahtlustatava Eestile väljaandmiseks näitab, et kuritegude uurimiseks või kahtlustatavate tabamiseks on võimalik koostööd teha ka kaugemate riikidega.»

«Nüüd, kus kahtlustatav on Eestis ja vahi all, jätkub tema suhtes kohtueelne menetlus, mille käigus töötatakse kogutud materjalid läbi ja otsustatakse, millises menetlusliigis kahtlustatavale süüdistus esitada ning kriminaalasi õigusemõistmiseks kohtusse saata,» ütles Tiitus.