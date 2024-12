Merivälja parki rajatakse tänapäevane sportimis- ja puhkeala

Merivälja pargi arendustööd toimuvad neljas etapis vastavalt eelarvelistele võimalustele. Esimesena valmib 2025. aastal kaasava eelarve raames õpilastele mõeldud madalseiklusrada. Loodav rada jagatakse kaheks – lihtsam on mõeldud noorematele ja keerulisem osa vanematele lastele.

Pargi eri otstesse luuakse kaasaegsed istumis- ja puhkealad laudade ja pinkidega, et pakkuda erinevaid privaatseid asukohti pikniku pidamiseks. Samamoodi jaotatakse üle pargi võrkkiiged, et luua puhkevõimalusi nii puude varju otsijatele kui päikesevanni võtjatele. Olemasolev tiik korrastatakse ja selle äärde paigutatakse lamamistoolid.

«Mul on väga hea meel, et pargi uuendamisel mõeldakse igas vanuses külastajate peale ning linn investeerib kaasaegse ja mitmekülgse puhkeala loomisse, millest kõik Merivälja elanikud saavad rõõmu tunda. Seejuures pean oluliseks, et säilib pargi looduslik võlu,» sõnas Pirita linnaosa vanem Doris Raudsepp.