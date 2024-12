SAATUSEAASTA 1944 Piiskop Kõpust ei saanud peaminister Uluotsa ametijärglast

Eestist toodi kaasa poliitilises ja ühiskondlikus elus valitsenud vastasseisud. Nii näiteks kirjutas aastatel 1941–1944 ülikooli rektori ametis olnud Edgar Kant 9. novembril 1944 järgmist: «Üldistest küsimustest vaevas mind ja mõnda teistki minu karanteenikaaslast eesti pagulaste kokkuhoidmise küsimus. Varsti pärast siiatulekut hakkas selguma, et on üksteisega vaenutsevaid voolusid ja tekkimas juba varem idanenud lõhesid. Eesti nädalalehe väljaandmise eelkäigus hakkasid need juba pealispinnale kerkima ja kuju võtma, mis oli ja on äärmiselt kahjutsetav nähtus. See meenutab mõnivõrd arenguid 1941. a. suvel ja ka hiljem, kui ühise kokkuhoiu vajadused teatavail kõrgpunktidel omasid esmajärgulise tähenduse.»

«Elame vist kõik praegu siin Rootsis selles heas lootuses et võime varsti kodumaale tagasi pöörata. Olen saanud sellesisulisi kirju ka eesti ametivendade käest. Tahtmatult tuleb aja sündmusi jälgides ning kainelt mõeldes teha järeldusi, et meie kodumaale pääsemise võimalused näivad ikka kaugemale ning kaugemale nihkuvat. Meie armastame sageli mõelda ja loota nii nagu see meile näiks kõige kasulikum olevat. Olime optimistid isegi siis, kui vaenuvanker oli juba kuude viisi meie kodumaa pinnal veeremas ja lootsime ehk sünnib ime … Aga see meie kodumaad päästev ime jäi sündimata – ning nüüd oleme siin – Rootsis kodutute põgenikkudena. Neile, kes jõudsid siia ühes oma perekondadega on see kergem, samuti neil, kel olid täiskasvanud lapsed. Minul jäid aga maha abikaasa 5. aastase tütre ja 2½ aastase pojaga, isa ja õde. Mul on väga suured kohustused oma laste vastu. 3. korda üritasin neid sealt ära päästa, kuid ei õnnestunud. Ühelt poolt kohutab tagasimineku mõte, teiseltpoolt manitseb ja nõuab isaarmastus ning sunnib igasugustele võimalustele mõtlema.»