Vikerraadio lõpetab ühe vanemaealiste lemmiksaate

ERRi pressiesindaja Pille-Mai Helemäe selgitas Postimehele, et kõik peavad raha kokku hoidma ja seega on ka «Kuldrandevuu» sulgemise põhjuseks kärped. Küsimusele, miks otsustati säästa saate pealt, mille kulud on väga väikesed ja mis samas vanemaealistele väga korda läheb, vastas ta: «Meie programmides jagub jätkuvalt kuulamist kõigile inimestele.»