Välisministeerium eraldab Ukrainale ligi 200 000 eurot

Tema sõnul vajavad lisaks jätkuvat toetust ka Ukraina energiasektor. Ukraina on Venemaa rünnakute tagajärjel kaotanud praeguseks ligi 70 protsenti elektritootmisvõimsusest. «Sellel kõigel on mõju Ukraina ühiskonna vastupanuvõimele ja majandusele, sest riigis on tavalised elektrikatkestused – ennustatakse, et talvel need pikenevad, kestes 6–18 tundi päevas. Elektri puudumine mõjutab veevärgi ja kanalisatsiooni ning muude tehnosüsteemide toimimist. Lisaks on Venemaa juba korduvalt rünnanud alajaamasid, mis ühendavad elektrivõrguga tuumaelektrijaamasid,» ütles Tsahkna.