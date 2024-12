Soome peaministri sõnul on Ukraina toetamine kriitilise tähtsusega

«On äärmiselt oluline, et jätkame Ukraina toetamist selle positsiooni tugevdamiseks,» rääkis Orpo.

Soome valitsusjuht nentis, et praegu pole aeg Ukrainale toetust vähendada, vaid rahvusvaheline üldsus peab seda suurendama ja näitama Venemaa liidrile Vladimir Putinile, et ta ei suuda võita isegi läbirääkimiste laua taga.

Orpo sõnul ei saa Ukrainas kuidagi rahu sõlmida ilma Ukraina rahvata.

Orpo tõi välja, et toetab USA valitud presidendi Donald Trumpi rahupüüdlusi Ukrainas, kuid Ukraina peab seejuures olema läbirääkimiste laua taga.

Ukrinform teatas varem, et oktoobri lõpus tänas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi Reykjavikis kohtumisel Orpoga Soomet kõigi abipakettide eest ja riigi juhtpositsiooni eest varjupaikade rajamisel.

Orpo avaldas novembris arvamust, et vabariiklase Donald Trumpi valimine USA järgmiseks presidendiks ei muuda dramaatiliselt Ühendriikide ja Soome suhteid. Orpo märkis samuti, et Soome on sarnaselt Trumpile rääkinud pidevalt sellest, et Euroopa riigid peaksid suurendama panustamist oma kaitsevõimesse.

Orpo sõnul usub ta, et NATO riigid on ka edaspidi USA tähtsad partnerid, kuigi Trumpi valimine presidendiks on tekitanud muret Atlandi-üleste suhete pärast.

«USA on globaalne suurjõud nii sõjaliselt kui ka majanduslikult. Mis ja kes on USA tähtsaim partner? Euroopa, seda nii sõjaliselt kui ka majanduslikult. Seetõttu usun, et USA ja Euroopa Liidu euroatlandi suhe kestab. Usun, et USA vajab ka Trumpi juhtimisel Euroopat. Me peame olema vaid valmis kandma suuremat vastutust oma julgeoleku eest,» rääkis tollal Soome peaminister.