Politseinikud mälestavad oma hukkunud kolleege

«Politseiteenistusse astudes annab politseiametnik vande olla ustav Eesti põhiseaduslikule korrale. Aastate jooksul on veerandsada kolleegi kaitsnud seda korda ja Eesti inimeste turvalisust oma elu hinnaga. Me teeme Mäos kummarduse hukkunud kolleegidele, aga ka kõigile lähedastele, kes kaotasid isa, abikaasa, tütre või venna. Olgu see päev ka meeldetuletus hoida teiste turvalisust kaitstes ka iseennast, et igaüks meist jõuaks teenistuse lõpus tervena koju,» ütles PPA peadirektor Egert Belitšev.