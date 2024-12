Keskkonnaagentuur hoiatab: lumesadu ja vihm muudavad teed libedaks

«Pärastlõunal laieneb lume ja lörtsisadu üle maa ning õhtul lääne poolt alates läheb üle vihmaks. Õhutemperatuur tõuseb,» teatas keskkonnaagentuuri sünoptik ja lisas, et teedel on jäiteoht.

Lisaks on üle Eesti oodata tugevat tuult. Pärastlõunal tugevneb edelatuul 3-9, puhanguti 13, Lääne-Eesti saartel ja rannikul 6-12, puhanguti 17 ja õhtul 9-14, puhanguti kuni 19 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -4 kraadi, saartel ja paiguti rannikul 0 kuni +4 kraadi.

Pühapäeval liigub madalrõhkkond Botnia lahelt üle Soome edelaosa Eesti kohale. Lisandub lund ja lörtsi, Lääne-Eestisse sekka ka vihma. Tuul on öösel tugev ja puhub lõunakaarest, päeval on sisemaal nõrk, päeval pöördub saartel ja põhjarannikul põhjakaarde ja paisub tugevaks. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis 0 kuni +4, Ida-Eestis 0 kuni -3 kraadi, päeval 0 kuni +3 kraadi, keskpäeval algab põhja poolt alates temperatuuri langus nii õhus kui teedel alla 0°C ja libeduseoht on õhtupoolsel ajal suur.