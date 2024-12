Tallinna linnavalitsus otsustas Paldiski maantee rattarada kärpida

Rattatee kaotatakse Mooni ja Tulika tänavate vahelisel lõigul ja seal hakkavad jälle sõitma autod.

«Paldiski maanteele sel sügisel rajatud ajutine rattarada on andnud oodatult nii positiivseid kui negatiivseid tulemusi ning muidugi ka positiivseid ja negatiivseid emotsioone. Positiivse poole pealt näeme Toompuiestee liikuvuse sujuvuse paranemist nii Tõnismäe kui ka Rannamäe tee suunal. Tegemist on väga olulise ühistransporditeega, kus ei ole ühissõidukirada, mistõttu on see väga hea tulemus,» lausus linnapea Jevgeni Ossinovski.

Ta lisas, et muidugi on ratturid saanud mugava ühenduse Sõle tänavaga ning sellega ka parema, ehkki ideaalist veel kauge ühenduse Haabersti ja Kristiinega. Selle hea muutuse varjupooleks on Sõle ristmiku läbilaskvuse vähenemine südalinna suunal, mis on toonud kaasa tipptunni ummikud Hipodroomi piirkonnas.

Ossinovski ütles, et ehkki konkreetne lahendus halvendas autode olukorda, tuleb rõhutada, et ummikute juurpõhjuseks ei ole mitte rattarada, vaid aina suurenev isiklike sõiduautode hulk Tallinna tänavatel. «Näiteks on sellel aastal Keilast siseneval suunal 6 protsenti ehk ligi 800 sõidukit ööpäevas rohkem kui aasta varem. Kui see trend jätkub, on Hipodroomi ristmik varsti läbimatu rattaradadest sõltumata,» arvas ta.