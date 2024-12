Olev Träss on Kanada eestlaskonnas tuntud, kui kogukondlike projektide eestvedaja ja rahvuslane. Keemiateadlasena on ta püüdnud anda nõu ka Eesti majandus- ja energeetikapoliitika kujundamiseks. Tema arvates ei peaks me põlevkivienergeetikast loobuma, vähemalt mitte nii rutakalt.