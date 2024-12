Kas teema võiks tulla veel ka koalitsioonis arutlusele või on see puhtalt Hartmani teha, milliseid ametnikke ta oma ministeeriumis palkab? Keldo möönis, et kuna eelarve on lukus ja regionaalministril ei ole kuskilt lisaressursse juurde võtta, peab Hartman seda tegema olemasolevate vahendite arvelt. «Aga idee kui selline on toores. See, et me vaatame, kuidas regioonides saaks majandus areneda ja et erinevates Eesti nurkades-piirkondades ettevõtlusega saaks tegeleda, on iseenesest mõistlik. Aga ametnike palkamine ei ole see geniaalne lahendus. Meil on erinevaid inkubaatorid, kus ettevõtlust saab teha, meil on olemas ettevõtluse starditoetused. Kõigepealt tuleb aru saada, millist probleemi me lahendame. Lihtsalt ametnike palkamisega me otsest probleemi kindlasti ei lahenda.»