Viljandi politseijaoskonna välijuht Hanory Heinaste rääkis, et esmastel andmetel liikus Scania veok mööda maanteed suunaga Imavere poole, kui sellele sõitis kõrvalteelt ette ettevõttele GoBus kuuluv Iveco liinibuss. «Paraku oli kõrvalteelt peateele ette keeranud bussi manööver sedavõrd ootamatu, et veokijuhil ei õnnestunud kokkupõrget vältida. Avarii järel paiskus liinibuss teelt välja ning sõitis läbi tihniku metsa.» Politseinik lisas, et õnneks jäi buss ratastele. Veok jäi avarii järel teele ning sulges liikluse, mis tuli ümber suunata.